الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٧ بين جمهوية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا.



كما أصدر قرارا رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٧.



وأصدر قرارا رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون عبر الحدود الموقع في القاهرة بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨.



كما أصدر قرارا رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بشان تقديم الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية منحة ١٥٠ ألف يورو وذلك لتمويل دعم المركز القومي للدراسات القضائية المرحلة الثالثة والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٨.



كما أصدر قرارا رقم ٤٨٥ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح محافظة البحيرة.