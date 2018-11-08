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أخبار البلد

اليابان تفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية المصرية.. والبطاطس الأبرز

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أعلن الدكتور عز الدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح وحدة فتح الأسواق بالإدارة المركزية للحجر الزراعى فى فتح السوق اليابانية أمام العديد من المنتجات الزراعية المصرية.

وقال ابوستيت، انه بناء على المفاوضات والدراسات الفنية التى تمت مع الجانب اليابانى والتواصل الفني بشأن اشتراطات تصدير عدد من محاصيل الخضر والفاكهة المصرية إلى اليابان، فقد تم فتح السوق اليابانى للعديد من المنتجات الزراعية المصرية، كما تم التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية من الجانب اليابانى.

علما بأن المنتجات الزراعية التى عملت الوحده على نفاذها تضمنت محاصيل الخضر الآتية:
البطاس - البصل الأخضر – الخيار – الثوم – الكوسه – البازلاء – الخرشوف – الفاصولياء – الأسبرجس – السمسم - الباميا
ومن محاصيل الفاكهه الآتى: البلح – الشمام - البطيخ.

من ناحيته قال الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن هناك عدد من المنتجات الزراعية يمكن تصديرها إلى اليابان بشروط ومتطلبات صحة نباتية خاصة يطلبها الجانب اليابانى. وعليه سوف يقوم الحجر الزراعى بالتوافق مع هذه الشروط والإشراف على تطبيقها.

وتضمنت تلك المنتجات المشروطه المحاصيل الزراعية الآتية:
تقاوى البطاطس – الفجل – البنجر - الجزر

وأضاف العطار أن وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعى تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام المنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية بما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري زيادة الاحتياطي النقدي
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