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اقتصاد

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الخميس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
أيمن سيد
استقر سعر الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 50 إلى 100 جنيها فى الطن.

وشهدت أسعار الأسمنت الأبيض تراجعا يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيها فى الطن، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، واختلفت أسعار الجبس فى المحافظات، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

ووصل سعر طن حديد بشاى إلى 12 ألفا و250 جنيها، وسعر طن الحديد فى عز والدخيلة وصل إلى 12 ألفا و350 جنيها، وسعر طن حديد السويس للصلب 12 ألفا و100 جنيه، وسعر طن حديد العشرى وصل إلى 12 ألفا وسعر طن حديد مصر ستيل 12 ألفا و220 جنيها.

وبلغ طن أسمنت الشركة العربية المسلح 975 جنيها، وسعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 925 جنيها، وسعر طن أسمنت المهندس إلى 995 جنيها، وسعر طن طرة وحلوان 950 جنيها، وسعر طن أسمنت السويدى إلى 975 جنيها.

وبلغ سعر جبس الدولية 735 جنيهًا للطن وسعر طن جبس البلاح إلى 820 جنيها وسعر طن جبس السويس وصل إلى 805 جنيهات.

ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه للطن وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها، وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة 1020 جنيها، وسعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 1030 جنيها، وسعر طن أسمنت النخيل المخلوط وصل إلى 835 جنيها والواحة المخلوط إلى 850 جنيها.
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