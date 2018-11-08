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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على هجوم كاليفورنيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:55 م
أحد مصابي الهجوم
أحد مصابي الهجوم
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى تقريرًا مفصلًا عن هجوم إطلاق النار داخل أحد مطاعم مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا منهم منفذ الهجوم ومسئول بالشرطة.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "لقد تلقيت تقريرًا مفصلًا عن الهجوم المروع الذي شهدته ولاية كاليفورنيا، لقد استجابت قوات الأمن ومكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة شديدة للهجوم".

وتابع الرئيس الأمريكي: "حتى الآن، هناك 13 شخصا فارقوا الحياة، منهم منفذ الهجوم وأول ضابط شرطة يدخل المطعم".

من جانب آخر، قالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين"، وأن المسلح أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى وأسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص.

وقال شهود عيان إن المسلح قام بإلقاء قنابل دخان قبل أن يبدأ بإطلاق النار داخل ملهى "بوردرلاين"، الذي يستقطب محبي الرقص وموسيقى "الكانتري" الريفية.

وأوضح شريف الشرطة في مقاطعة فنتورا، جيوف دين، أن السيرجانت رون هيلوس ذهب إلى مسرح إطلاق النار وأصيب بطلق ناري بعد دخوله المبنى وتوفى لاحقا في المستشفى.

وأضاف دين أن نحو 10 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار، بينما لم تكن هناك معلومات إضافية على الفور عن حالة الضحايا.
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