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طريقة تحضير بسكويت محشي شوكولاتة في المنزل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:45 م
طريقة تحضير بسكويت
طريقة تحضير بسكويت محشي شوكولاتة في المنزل
آية التيجي

يظل البسكويت بالشوكلاتة هو الحلوى المفضلة والخفيفة، والتي يمكن أن تتناوليها لاطفالك كمكافأة، أو حتى تتناولي مع وجبة خفيفة في المنزل، ومع كوب من الشاي، ولهذا السبب قامت الشيف نونا على صفحتها الإلكترونية على فيس بوك بعمل طريقة تحضير بسكويت محشى الشوكلاتة في المنزل، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير متكلفة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مكونات البسكويت المحشي بالشوكولاتة:

3 كوب وربع دقيق
كوب زبدة طرية
4 ملعقة كبيرة نشا
ربع كوب زيت
3/4 كوب سكر بودر
2 بيض
2 ملعقة كبيرة حليب بودر
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
( الحشو )
شوكولاتة قابلة للدهن

طريقة تحضير البسكويت المحشي بالشوكولاتة:

1- نحضر العجان سلاح الكف ونضع به السكر البودر والزبدة، ويجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة ونخلطهم مع بعض فى العجان ثم نضع الفانيليا على البيض وننزل بهم فى العجان ونضع الزيت ونستكمل ضرب المكونات.

2- نضع النشا والحليب البودر والبيكنج بودر على الدقيق، ونخلطهم جيدا ببعض ثم ننزل بهم فى العجان، ونستكمل ضرب المكونات حتى نحصل على عجينة لينة طريقة غير مشققة يسهل تشكيلها.

3- نضع الشوكولاتة القابلة للدهن فى كيس حلواني، ونشكل العجينة كرات، ونضغط عليها فى المنتصف ثم نضع شوكولاتة قابلة للدهن، ونغلق عليها العجينة كما وضحنا بالحلقة ثم نقلبها على الوجه الأخر ونكورها ونبتتها باليد.

4- ثم نحضر صاج ونضع به ورق زبدة او ندهنه بزيت، ونضع به البسكويت ثم نستخدم السكينة فى عمل تجزيعه به وخطوط بالطول والعرض على شكل مربعات، ثم ندخله فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة من اسفل فقط حتى تمام التسوية وحتى يصل للون الذهبي الجميل.

5- ثم نخرجه ونضعه فى علبه مغلقه بغطاء حتى يحتفظ بقوامه اللين، و يحتفظ بطراوته لان عند وجوده فى الهواء يجعل البسكويت جاف ويقدم.
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