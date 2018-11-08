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رياضة

المقاصة يهزم الاتحاد السكندرى بهدف فى الدورى.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
يسرى غازى
تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريق الفيومى الى 17 نقطة فيما يتجمد رصيد سيد البلد عند 15 نقطة.

أحرز هدف الفريق الفيومى الاول اللاعب باولين فوافي فى الدقيقة 11 عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه على يسار حارس زعيم الثغر.

ومنح الحكم الدولى محمد الحنفى البطاقة الصفراء للاعب سيد البلد أحمد مجدى الحسينى فى الدقيقة 32 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب المقاصة كما حصل طه عادل على لاعب الفريق الفيومى على إنذار فى الدقيقة 44.

وشهد الشوط الثانى محاولات هجومية من جانب لاعبى زعيم الثغر من أجل إدراك التعادل فيما تصدت دفاعات الفريق الفيومى لهجمات الفريق المنافس وفى الوقت بدل الضائع من اللقاء أهدر محمود وحيد لاعب المقاصة ضربة جزاء لصالح الفريق الفيومى.
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