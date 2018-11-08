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إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:20 م
إليسا
إليسا
كـريـم الخـطيب
قالت الفنانة إليسا إن الشعب المصري قريب جدا لقلبي وغالي عليّ، لذلك أحرص على الغناء باللهجة المصرية إلى جانب اللبنانية.

وأضافت «إليسا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أنها دائما تفضل الغناء باللهجة المصرية حبا في مصر وشعبها لتكون التقسيمة 11 أغنية باللهجة المصرية و4 أغانٍ فقط باللهجة اللبنانية.

وأوضحت «إليسا» أن مصر تعنيها مثل لبنان وتعتبرها بلدها الثاني، مؤكدة أن الشعب المصري يحب الحياة وعاشق للفن والموسيقى.
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