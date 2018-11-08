برلمانى: تحركات الرئيس السيسى الأفريقية أكدت دور مصر السيادي بالقارة

ثمن اللواء صلاح عفيفى وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، بدء الحكومة فى استعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، إضافة إلى تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون أسوان عاصمة لشباب أفريقيا في 2019، لما تتمتع به من مقومات حضارية كبيرة.



وأكد "عفيفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن تحركات القيادة السياسية الفترة الماضية نحو القارة الإفريقية أكدت على دور مصر السيادى سواء بالمنطقة العربية إو القارة السمراء، مشددا على تعظيم الاستفادة من فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وتفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها الفترة الماضية مع العديد من الدول الافريقية.



كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لاستعراض خطة التحرك المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، بحضور وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019، منوهًا إلى أن توجه الدولة الحالي منفتح جدًا على قارة أفريقيا وهناك تقارب شديد مع دولها ونعمل حاليًا على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية، بما في ذلك من خلال ترحيب مصر باستضافة مقار المنظمات والكيانات الأفريقية.

