مروج إبراهيم: تقديم المنتدى مسئولية وثقة تحملتها بكل العزم والجد





مشيرة إلى أنها نالت شرف التقديم في نسخه المنتدى الاضخم، بعدد حضور ما يفوق ٦ الاف شاب من ١٦٣ دولة، وبتشريف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء وملوك ووفود رئاسية عدة.



وأضافت إبراهيم، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن منتدى شباب العالم الاضخم والاهم في العالم اجمع بلا ادني مبالغة، مؤكدة ان تقديم المنتدى مسئولية وثقة تحملتها بكل العزم والجد.



وقدمت ابراهيم، الشكر لإدارة المنتدى لثقتهم بها وحسن تعاونهم معها، كما وجهت الشكر لكل من اثرى المنتدى بحضوره وتفاعله، وللإعلاميين ومديري الجلسات الذين اثروا باجتهادهم وتمكّنهم من الأداء نجاح المنتدى.



يذكر أن الإعلامية مروج إبراهيم، مقدمة برنامج ما وراء الحدث على قناة إكسترا نيوز، قدمت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسختة الثانية، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

اكدت الإعلامية مروج إبراهيم، أنه ليس هناك أسمى من نيلها شرف تقديم حفل افتتاح منتدى شباب العالم ٢٠١٨.