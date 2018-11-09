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توك شو

متضرر من مدرسة بدار السلام: الوزارة قالت لنا القانون لا يحمي المغفلين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
كشف عبد الغني محمود، أحد المتضررين من مدرسة الوزير الوهمية بدار السلام، عن تفاصيل جديدة في قضية "مدرسة الوزير".

قال عبد الغني محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، إنهم التقوا اليوم بالمسؤولين في وزارة التربية والتعليم ولكن قالوا لهم "القانون لا يحمي المغفلين".

وأضاف: "رد وزارة التربية والتعليم أثار غضب الطلاب وحدثت اشتباكات أمام الوزارة وبعدها بـ 15 دقيقة الوزارة أبلغتنا بإجراء اختبار قدرات الاثنين المقبل للطلاب لتحديد العام الدراسي الذي سيلتحق به كل طالب".

وتساءل: "لماذا غيرت الوزارة رأيها في ربع ساعة.. مستقبل أولادنا في خطر".
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