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أحمد رأفت: منتدى شباب العالم يحسن الصورة الذهنية لمصر بالخارج..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
أحمد رأفت
أحمد رأفت
ندى فتح الله
قال أحمد رأفت، أحد الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين بمنتدى شباب العالم، إنهم لمسوا خلال المؤتمر اهتمامًا ملحوظًا بهم خلال فترة إقامتهم بشرم الشيخ لحضور فعاليات المنتدى، من خلال توفير ما هم بحاجة له من وسائل مواصلات وغرف خاصة وغيره من مستلزمات ذوي الاحتياجات.

وتابع "رأفت" خلال خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن تنظيم المنتدى كان لائقا باسم مصر.

وأردف "رأفت" أن تنظيم مؤتمرات الشباب المحلية لا تقل مهارة عن تنظيم منتديات شباب العالم، مشيرًا إلى أن الفارق الوحيد بينهما هو أن منتديات العالم تتيح الفرصة لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، إضافة إلى مناقشة الأفكار على نطاق أوسع.
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