18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة تلقى وزارة الخارجية بتل ابيب دعوة رسمية من البحرين للمشاركة في مؤتمر هايتك الاقتصادى، لأول مرة منذ 18 عام من العلاقات الغير معلنة.



وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في المنامة، بمشاركة مسؤولين من مختلف أنحاء العالم.



وأشارة الصحيفة إلى أنه منذ مطلع الألفية جرت اتصالات ولقاءات كثيرة، سرية وعلنية، بين مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين، كما اتخذت البحرين عدة قرارات تجاه التطبيع مع إسرائيل وضمن هذه اللقاءات، عام 2000، لقاء ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، مع مسؤولين إسرائيليين، أبرزهم شمعون بيرس، في منتدى دافوس.



وقررت السلطات البحرينية عام 2005 رفع الحظر على دول البضائع الإسرائيلية للأسواق البحرينية، الأمر الذي عارضه مجلس النواب البحريني في نهاية العام نفسه وفي عام 2006 ألغت البحرين مكتب المقاطعة الإسرائيلية.



وفي عام 2007 اجتمع وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، مع نظيرته الإسرائيلية، تسيبي ليفني وفي العام 2008، عينت البحرين اليهودية، هدى عازار نونو، سفيرة لها في واشنطن وفي العام 2008 أيضا، دعا وزير خارجية البحرين إلى إنشاء منظمة تضم الدول العربية وإسرائيل وتركيا، بداعي التوصل إلى سلام.



ووصل وفد بحريني إلى إسرائيل، بعام 2009، بداعي استلام 5 بحرينيين شاركوا في حملة بحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفي العام نفسه، اقترح ولي عهد مملكة البحرين التواصل مع الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية.



وكشفت وثائق "ويكيليكس" في عام 2011 عن لقاءات جمعت ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مع سفير الولايات المتحدة، عام 2005، كما أبدى استعداده لتطوير العلاقات مع إسرائيل في مجالات أخرى.



وأطلق ملك البحرين، في عام 2017، دعوة لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل وفي نهاية العام نفسه، زار وفد بحريني، يضم 24 شخصا، من جمعية "هذه هي البحرين".