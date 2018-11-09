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أخبار العالم

البحرين تدين الهجوم الإرهابي في الموصل بالعراق

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:55 ص
الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في الموصل
أ ش أ
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة الموصل بالعراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وذويهم وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكدت الخارجية البحرينية - حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الجمعة - تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة ووقوفها معها في كل ما فيه أمنها واستقرارها، مشددة على موقف البحرين الراسخ الرافض بقوة لكل أشكال الإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
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