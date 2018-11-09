ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيسان الإريتري والصومالي يصلان إثيوبيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
الرئيسان الاريتري
الرئيسان الاريتري والصومالي
أ ش أ
وصل رئيسا إريتريا أسياس أفورقي والصومال محمد عبدالله إلى إقليم (أمهرا) شمال إثيوبيا، اليوم /الجمعة/، لعقد اجتماع ثلاثي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن القادة الثلاثة سيعقدون اجتماعًا لمواصلة المناقشات التي شهدتها القمة السابقة التي عُقدت في العاصمة الإريترية (أسمرا) في سبتمبر الماضي، كما يتوقع منهم زيارة مشاريع تنموية مختلفة في مدينتي جوندر وباحر دار.

وكان قد وقع رئيسا إريتريا والصومال ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإريترية (أسمرا) - مطلع سبتمبر الماضي - على اتفاق تعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

أرسنال يتأهل إلى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي في غياب النيني

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري

دراسة تنصح الحكومات بفرض ضرائب على اللحوم لتوفير 41 مليار دولار وإنقاذ حياة 220 ألف شخص

استنفار بـ سلاح الجو الإسرائيلي.. وطوارئ بـ حركة الطيران

ندى عادل: أؤيد البطولة الشبابية

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

بعد تمويل حماس بملايين الدولارات..فلسطينيون يكشفون دور قطر المشبوه بغزة

أحمد فتحي يطير إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي.. صور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

صناعة الزجاج في قرية جراح.. من الدقهلية إلى العالمية.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟