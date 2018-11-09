الرئيسان الإريتري والصومالي يصلان إثيوبيا



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن القادة الثلاثة سيعقدون اجتماعًا لمواصلة المناقشات التي شهدتها القمة السابقة التي عُقدت في العاصمة الإريترية (أسمرا) في سبتمبر الماضي، كما يتوقع منهم زيارة مشاريع تنموية مختلفة في مدينتي جوندر وباحر دار.



وكان قد وقع رئيسا إريتريا والصومال ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإريترية (أسمرا) - مطلع سبتمبر الماضي - على اتفاق تعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

وصل رئيسا إريتريا أسياس أفورقي والصومال محمد عبدالله إلى إقليم (أمهرا) شمال إثيوبيا، اليوم /الجمعة/، لعقد اجتماع ثلاثي بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.