ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:45 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى - عدسة ايهاب اشرف
أكد هاني أباظة القيادي في حزب الوفد أن الْيَوْمَ عرس لجميع الوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا للحزب مشيرا الى ان الجميع يشعر بالمسئولية.

وأضاف أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأحزاب القوية تعطي قوة للدولة كما أن حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة، لافتا إلى أن حزب الوفد هو ظهير قوي للدولة المصرية.

وشدد على أن حزب الوفد سيعود بقوة مشيرا إلى أن :"الشعب المصري تحمل نتائج الإصلاحات ونحن على استعداد ان نموت من اجل بناء الدولة المصريه وبنقول للرئيس السيسي كمل مشوارك ونحن خلفك".

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور
هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور
هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور
هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور
هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

صناعة الزجاج في قرية جراح.. من الدقهلية إلى العالمية.. فيديو وصور

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

وفاة الإعلامية الكبيرة نادية صالح

تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ابن عطاء الله السكندري
آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟