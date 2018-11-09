هانى أباظة: حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة.. صور

أكد هاني أباظة القيادي في حزب الوفد أن الْيَوْمَ عرس لجميع الوفديين بمناسبة انتخابات الهيئة العليا للحزب مشيرا الى ان الجميع يشعر بالمسئولية.



وأضاف أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأحزاب القوية تعطي قوة للدولة كما أن حزب الوفد يعيد تشكيل نفسه للمشاركة فى بناء الدولة، لافتا إلى أن حزب الوفد هو ظهير قوي للدولة المصرية.



وشدد على أن حزب الوفد سيعود بقوة مشيرا إلى أن :"الشعب المصري تحمل نتائج الإصلاحات ونحن على استعداد ان نموت من اجل بناء الدولة المصريه وبنقول للرئيس السيسي كمل مشوارك ونحن خلفك".



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.