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محافظات

تخصيص 5 قطع أراض للاستثمار بالشروق الصناعية بالخانكة لتوفير فرص عمل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:46 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا مع مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة القناطر الخيرية السياحية ومدينة الخانكة الصناعية.

واستعرض المحافظ الفرص الإستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، والتى يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون طرفًا أساسيًا فى الاستثمار فيها، حيث استعرض سيادته ثلاث مشروعات بمدينة القناطر الخيرية وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة واستراحات محلج الأقطان بالإضافة إلى منطقة الـ 36 فدان بالمنطقة الصناعية بالخانكة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 5 قطع أراض لمشروعات صناعية بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمساحات تتراوح بين 3000م2 و8000 م2 من بإجمالي مساحة 23358م2 مضيفا أن قطع الأراضي سيتم استخدامها في المشروعات الطبية والنسيجية بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة كما يتيح فرص عمل للشباب بها

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مشيرا أن الحكومة تولي ملف الإستثمار إهتماما بالغا وتقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوي الإقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
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