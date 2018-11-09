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أخبار البلد

السكة الحديد: انطلاق الفوج الثالث من قطارات الشباب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:00 م
انطلاق الفوج الثالث
انطلاق الفوج الثالث من قطارات الشباب
أحمد أبوشوشة
قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن انطلاق الفوج الثالث لقطارات الشباب لمدينتى الاقصر وأسوان سيتم مساء اليوم الجمعه، ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من ٢٠١٨/١٠/٢٦ حتى ٢٠١٩/٤/١١ بمعدل قطارين أسبوعيا فى الاتجاهين، قطار فى رحلة الذهاب وقطار فى رحلة العودة.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي ٥١٦ راكبا لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات ٢٤ رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي ٢٤٧٦٨ راكبا ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة ٢١.٥٠ والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة ١٨.٣٠ أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة السكة الحديد شهدا توديع الشباب فى انطلاق اول قطار الأسبوع قبل الماضى وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار بمجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار، كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية .
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