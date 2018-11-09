لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

يعد السيمونى من أجمل الألوان التى يمكن إضافته إلى ديكور منزلك حيث يجعل شكل البيت أكثر جمالا ونعومة كما أنه يتماشى مع عدد كبير من الألوان الأخرى مما يجعل تنسيقه مع باقى قطع الأثاث والديكور فى المنزل أمرا سهلا.



وعرضت صفحة "بهجة دار" عبر "فيس بوك"، 10 افكار متنوعة لاستخدام السيمونى فى منزلك بما يناسب جميع الأذواق.



ولم يقتصر استخدام السيمونى على غرفة الأطفال كما اعتاد البعض بل تم استخدامه فى جميع الغرف بتصميمات راقية حتى الريسبشن حيث اعتمد خبراء الدسكور على اختيار الدرجة المناسبة من السيمونى لطابع الغرفة وديكورها بما يتيح تطبيقه فى كل الحجرات.



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