رشق موكب المبعوث القطري إلى غزة بالحجارة

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن شبانًا فلسطينيين رشقوا موكب المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي، ما دفعه لمغادرة المكان سريعًا.



ونشرت القناة الأولى الإسرائيلية، أمس الخميس، صورة فوتوغرافية قالت إنها لثلاث حقائب تحتوي على ملايين الدولارات أرسلتها قطر إلى حركة حماس، ودخلت إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.



وذكرت القناة في برنامج إخباري أن المبعوث القطري في غزة، محمد العمادي، دخل إلى القطاع بسيارة عبر معبر إيريز الإسرائيلي ومعه 3 حقائب تحتوي على 15 مليون دولار، بالتنسيق مع إسرائيل.



والدفعة المالية التي أدخلها العمادي هي جزء من مبلغ ٩٠ مليون دولار وعدت قطر بتحويلها إلى حماس لدفع رواتب موظفيها لمدة 6 أشهر، بحسب القناة الإسرائيلية.