ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: معركة القلق

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:31 م
سارة مجدي
سارة مجدي
سارة مجدى
تريد أن تنتصر في معركة القلق؟

القلق من أكثر الأمور التي تعكر صفو يومنا، فقد تتوقف الحياة لقلقنا من أمرٍ تافه..القلق كالطفل، إما أن ينهمِك في اللعب، أو ينهمك في إزعاج أبويه؛ وهكذا الأمر معنا فكلنا لدينا طاقة متدفقة في أجسامنا، وهذه الطاقة لا بد أن تفرّغ في شيءٍ ما، والذكي هو الذي يعرف كيف يتعامل مع قلقه، ومما اكتشفه علماء النفس أن القلق الذي يوجد في عقولنا يجب أن يوجّه إلى شيءٍ آخر، وإلّا توجّه إلينا وقتلنا، لذا القلق شيء موجود، ويجب أن تجعله في مكانٍ آخر غير عقلك، كأن تضع قلقك في عمل يدوي، أو رسم؛ وبهذه الطريقة سيهدأ عقلك وترتاح.

قالت لي مرة صديقة تعمل كمعلمة للأطفال في اول يوم عمل لي: “أشغليهم قبل ان يشغلونك”.

فكان تعطي الطلاب رسومات وألوانا، وتجعلهم ينهمكون في التلوين، وهذا يصف حالنا مع القلق؛ فإما أن نُشغل قلقنا بشيءٍ ينهمك فيه، أو سيرتدّ القلق علينا ويُشغلنا.

– لا تلتفت للتوافه

لطالما عدَّ الحكماء أنك تملك من الحياة يومك فقط، فالغد لعلك لا تُدركه، والأمس قد مضى بما فيه، وهذا اليوم ما إن يبدأ حتى ينتهي أيضًا لك قدرة مؤطّرة وانتباه محدود فيه، إن أضعت هذا الإنتباه بالتوافه ضاع يومك، تذكّر أن ذلك الموقف التافه الذي عكّر مزاجك قد ذهب بأهم ما تملكه في يومك وهو مزاجك، وإذا ذهب يومك وغدك وبعد غدك ذهب عمرك وذهبت حياتك.

الحياة لا تخلو مما يكدّرها، ولكن هذه المكدّرات عادةً ما تكون صغيرة، مثلًا، لو أُهْدِيَ لأحد ما سيارة، ثم أخذ يتطلّع إلى بقعةٍ في مقبض الباب، فتعكّر مزاجه وذهبت فرحته بالهدية، وأخذ يبحث عن الذي قام بهذا الفعل حتى ضاعت فرحته المميزة في هذا اليوم، سيقول الناس عن هذا الشخص مجنون؛ فما رأيك بمن يُضيع أعظم هدية من الله! وهي الحياة فلا يلتفت إلى جمالها، ولا إلى زينتها، فيترك كل هذا خلفه وينظر في أشياء صغيرة ليس لها قيمة، ويُدير ظهره للحياة وما فيها من متعة، وفي الحقيقة أننا لا يمكننا عيش حياتين معًا، فلدينا حياة واحدة قصيرة جدًا.

“الحياة أقصر من أن نقصّرها”.

– العمل أو الوظيفة

اعمل بكل جهد حتى تنسى خوفك وقلقك، فالعمل هو المفتاح الأول للتخلص من القلق، فالذي يعمل هو مشغول بما في يديه، فلا يفكّر إلا بما عليه إنجازه.

في قصة بحبها اوي حكاها المؤلف المشهور ديل كارنيجي: قابلت سيدة من أهل شيكاغو فقصّت عليّ قصتها، وكيف تغلبت على القلق، فتقول: التحق ابني بالجيش في اليوم التالي لهجوم اليابانيين على”بيرل هاربور” فأخذ مني القلق مأخذه، فصرت لا أنام إلا قليلًا، وكدت أقتل نفسي من الإفراط في التفكير؛ هل قُتل ابني أو جُرح؟ وحتى أتغلب على هذا القلق المزمن شرعت في تدبير منزلي بنفسي، وسرّحت الخادمة من عملها في بيتي، ثم لم أجد هذا كافيًا، فالحتقت بأحد المتاجر الكبيرة بحثًا عن عمل، وقد وفى هذا العمل بالمطلوب؛ إذ ألفيتُ نفسي وسط حلقة متصلة من النشاط، فالعملاء يتزاحمون أمامي يسألون عن: الأثمان، والألوان، والأحجام، فلم تُتِح لي ثانية واحدة أفكر فيها في شيءٍ آخر سوى عملي، وعندما يأتي الليل لم أكن أفكر في شيء غير راحة قدمي اللتين كلّتا من الوقوف طوال اليوم، فأتناول عشائي وأخلد إلى النوم.

واليوم يوجد نوع من العلاج النفسي يسمى بـ(العلاج الوظيفي) فالطبيب يصف “العمل أو الوظيفة” كعلاج، وقد ذُهل أحدُ زائري مصَحّة “كويكرز في عام ١٧٧٤” عندما شاهد المرضى النفسيين منهمكين في غزل الكتّان، وظنّ أن هؤلاء المساكين يُستغَلّون من قِبَل المستشفى، إلى أن شرح له المسؤول أن مرضاهم يبرأون من عِلَلهم عندما ينهمكون في العمل وتسكن خواطرهم.

– القراءة

الكتاب والقراءة أفضل ترياقين للقلق، فعندما تفتح كتابًا تُحلّق في أودية الصين مع الحكيم العجوز، أو تعيش قصة حب في روايةٍ عاطفية، أو حتى تخوض مغامرة في سهول أفريقيا؛ وعندما ينهمك الإنسان في القراءة فسيظل ذهنه وعقله منشغلين بتحليل الكلمات والمواقف الموجودة في الكتاب، فلا مكان لكل أفكار القلق.

لذلك، قَلّ أن تجد من العلماء والباحثين من يصاب بالقلق، لماذا؟ لأنهم ببساطة شغلوا أنفسهم بشيءٍ آخر غير القلق، وقد تحدّث العالم الفرنسي “باستور” عن السلام الذي يجده المرء بين جدران المكتبات أو المعامل، لأن الناس في المكتبات أو في المعامل مستغرقون عادةً في المطالعة أو البحث، فلا يتوفر لديهم وقت للقلق؛ في المرة القادمة التي تشعر فيها بالقلق، جرّب أن تُمسك بكتاب لقراءته.

حاول أن تتخيّل جَملًا أصفر يأكل من العشب، وفي نفس الوقت حاول أن تتخيّل أمرًا ما أعددته لتنفيذه غدًا، إنك لن تستطيع إلا أن تفكر بأمرٍ واحدٍ فقط، وهذا السرّ في هزيمة القلق؛ فعقولنا قد هُيئَتْ للعمل على أمرٍ واحدٍ فقط، وعندما نعمل بعقولنا فلا مكان للقلق أبدًا.
loading...

ترشيحاتنا

إلغاء تصوير مشاهد من فيلم زنزانة 7 حفاظا على السياحة

بعد تمويل حماس بملايين الدولارات..فلسطينيون يكشفون دور قطر المشبوه بغزة

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

أسرار أخت الشحرورة.. سعاد فغالي رفضت التمثيل بسببها.. وكل أزواج صباح كانوا يكرهونها.. صور نادرة

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

طالب يبتكر روبوت يتتبع الخلايا الإرهابية ويعمل بالطاقة الشمسية

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

نائب رئيس لجنة الحكام يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة اليوم أمام الترجي

18 عاما من العلاقات السرية بين إسرائيل ودولة عربية

متحدث الخارجية السابق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في كندا

غزاويون يستقبلون سفير قطر برشق الحجارة وترديد هتافات روح يا عميل.. فيديو

في عيد ميلاد حسن فؤاد.. معلومات عن مطرب التسعينيات وسر الاختفاء المفاجئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟