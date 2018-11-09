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تعليم

تصنيف جامعة بني سويف ضمن الأفضل في قطاع العلوم الفيزيائية دوليا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حصول الجامعة على الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في العلوم الفيزيائية بتصنيف التايمز 2018م (Times Higher Education Ranking 2018) وضمن أفضل 301-400 جامعة عالميا.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف Times Higher Education البريطاني ارتفع ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة شملها التصنيف من بين ٢٥٠٠٠ جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات عام 2018، و8 جامعات عام 2017، و3 جامعات عام 2016.
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