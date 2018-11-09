خريج حقوق يدير عيادة للسمنة والتخسيس بـ بشتيل .. فيديو

كشفت الإعلامية جيهان عفيفي، عن عملية نصب بطلها خريج جامعي انتحل صفة أخري للكسب غير المشروع والتربح بالباطل.



وأشارت عفيفي؛ برنامج سكوب على قناة "Ltc"؛ إلي أنه تم اكتشاف خريج كلية حقوق تعليم مفتوح يعمل طبيبا ويفتح عيادات للعديد من التخصصات "سمنة وتخسيس وعيادة عظام وأخرى مخ واعصاب".



وأوضحت عفيفي؛ أن نقابة الأطباء أصدرت منشورا أنه غير طبيب ولم يمت بصلة لمهنة الطب، مشيرة إلى أن الأهالي يترددون على عيادته في بشتيل وبعد فترة اكتشفوا أنه نصاب وأصاب بعض المرضى بمضاعفات.



وناشدت عفيفي الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة بشن حملات علي العيادات غير المرخصة وتشديد الإجراءات القانونية حيال النصابين.