سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي



وبدأ الترجي التونسي أولى هجماته على الأهلي بالدقيقة 11 وذلك عن طريق تسديدة من غيلان الشعلالي إلا أنها سهلة في يد الحارس محمد الشناوي، وبعدها بدقيقة سدد يعقوبي كرة فوق مرمى محمد الشناوي.



وفي هجمة مرتدة شكل طه ياسين خنيسي خطرا كبيرا على دفاع الفريق الأحمر إلا أنها لم تشكل خطورة على الفريق الأحمر.





ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالى ومحمد هاني

خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب وميدو جابر

الهجوم : وليد سليمان ومروان محسن



بينما جاء تشكيل الترجي يضم كلًا من بن شريفية - اليعقوبي -خليل شمام -سامح الدربالي - ايمن بن محمد - كوليبالي - الشعلالي -سعد بقير - انيس البدري - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي.



يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته أمام الترجي التونسي على ملعب رادس فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالضغط على دفاعات الفريق التونسي وسط أهازيج الجماهير التونسية.ورد الترجي سريعًا عن طريق هجمة مرتدة إلا أن سعد سمير تمكن من السيطرة عليها في الدقيقة 2 من عمر المباراة.وفي الدقيقة 3 تعرض وليد سليمان إلي ضربة قوية من جانب أحد لاعبي فريق الترجي التونسي وهو ما استدعى دخول الطاقم الطبي الأحمر.وواصل النادي الأهلي سيطرته على الكرة وحرمان الفريق التونسي منها خلال الـ5 دقائق الأولى من عمر المباراة.