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رشق موكب المبعوث القطري إلى غزة بالحجارة.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أذاعت فضائية "العربية"، فيديو يرصد رشق موكب المبعوث القطري إلى غزة بالحجارة.

وبحسب ما أفادت القناة ، قام متظاهرون فلسطينيون برشق موكب المبعوث القطري محمد العمادي بالحجارة خلال زيارته لمخيم العودة شرقي غزة، ما اضطره إلى مغادرة المكان على وجه السرعة.

ووصل العمادي لمخيم العودة للمشاركة في جمعة المسيرة مستمرة.

وحسبما أفاد شهود العيان فقد تعرض موكب العمادي للرشق بالحجارة بشكل كبير من قبل بعض المتظاهرين الغاضبين في منطقة شرق غزة "ملكة".

وقال شهود عيان إن أضرارا لحقت بمركبته الخاصة، الأمر الذي دفع الوفد القطري لمغادرة المكان. وتأتي زيارة العمادي في ظل استمرار صرف أموال المنحة القطرية الخاصة بموظفي قطاع غزة والتي تستمر حتى الغد.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن السفير أدخل 15 مليون دولار لقطاع غزة عبر إسرائيل يوم أمس.
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