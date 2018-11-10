متى يكون الحديث عن الآخرين غيبة.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة من أعظم الذنوب المتعدية والتي لا يرجى لصاحبها أن يغفر له، إلا إذا سامحه الذي اغتابه أو يقتص منه.





وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الغيبة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر أخيك بما يكره، أما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الفساد.



