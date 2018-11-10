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ديني

متى يكون الحديث عن الآخرين غيبة.. أمين الفتوى يجيب

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة من أعظم الذنوب المتعدية والتي لا يرجى لصاحبها أن يغفر له، إلا إذا سامحه الذي اغتابه أو يقتص منه.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الغيبة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر أخيك بما يكره، أما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الفساد.

وأوضح أمين الفتوى، إن مجرد الكلام عن شخص في عدم وجوده لايعتبر غيبة بمعناها المعروف، إذا توافرت الشروط الستة وهي "أن يكون لشخص متظلم أو معرف أو محزن أو مظهر فسق أو مستفتى أو من طلب الإعانة في إزالة منكر".
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