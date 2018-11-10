شاهد.. دينا عبد المقصود بطلة العالم لكمال الأجسام ضيفة صدى البلد غدا



وتتطرق دينا فى ندوة "صدى البلد" إلى دور أسرتها فى دعمها لاحتراف كمال الأجسام، ومثلها الأعلى فى اللعبة، وعلاقتها بنجوم كرة القدم، خاصة الثنائى محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد زيدان، نجم بروسيا دورتموند الألمانى السابق.









تحل دينا عبد المقصود، بطلة العالم لكمال الأجسام، ضيفة على ندوة "صدى البلد" غدا، الجمعة، فى أول ظهور لها بالمواقع الإلكترونية عقب عودتها فى إجازة من أوكرانيا لزيارة أسرتها ببورسعيد.وتتحدث البطلة المصرية عن رحلة معاناتها لاحتراف اللعبة كأول امرأة مصرية تحترف كمال الأجسام، وسفرها إلى أوكرانيا فى سن مبكرة لتحقيق حلم حياتها.كما تكشف دينا عبد المقصود أسرار رفض اتحاد كمال الأجسام إدراج البنات فى أجندة أنشطة اللعبة كمحترفات، والمشاكل التى واجهتها لتحقيق حلم حياتها فى أوروبا.