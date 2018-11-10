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محافظة دمياط: نسعى لإنهاء الحالات المستهدفة من مبادرة القضاء على فيروس سي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أبدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن سعادتها بزيارة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة لمحافظة دمياط لمتابعة وتشجيع القائمين على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي.

وأضافت منال خلال لقاء تليفزيوني على فضائية أكسترا نيوز، أن دمياط تقوم علي أنهاء الحالات المستهدفة من المبادرة بنهاية شهر نوفمبر الحالي.

وأكدت أنهم يقومون بصرف الأدوية والعلاج للحالات المرضية منذ الأسبوع الماضي.

وتابعت أنها تقوم على تطوير ورفع كفاءة بنك الدم ومجموعة من المستشفيات داخل المحافظة، سوف يتم الانتهاء منهم قبل نهاية هذا العام 2018.
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