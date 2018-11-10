ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مي حلمي تهنئ تماره عبد الواحد السيد بعيد ميلادها

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مع تماره ابنة عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق.

وعلقت مي على الصورة قائلة: "كل سنة وانتى احلى طمطم كل سنة وانتى طيبة عقبال 10000 تماره عبد الواحد".

وكانت المذيعة مي حلمي مرت بظروف نفسية صعبة الأيام الماضية، بعد إلغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد في اللحظات الأخيرة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.

مي حلمي تهنئ تماره عبد الواحد السيد بعيد ميلادها
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: لن أسامح باراك أوباما على ما فعله بجيشنا

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

اشتباكات بين جماهير منتخب السويس ولاعبي الفريق بعد التعادل مع الزرقا.. فيديو

ترامب يحرج ماكرون أمام الصحفيين ويرفض مصافحته .. فيديو

توفيق عكاشة يكشف أسباب عدم إعادة بث قناة الفراعين.. فيديو

3 ملايين دولار تنهي أزمة تهديد الفيفا لـ الزمالك بخصم النقاط

خناقة بالأيدي بين لاعبي الزمالك والإنتاج وطرد محمد عبدالغني وأونيش

مسؤول قطري يؤازر إسرائيلية فازت بمركز متقدم في بطولة بـ الدوحة

شاهد.. والد أمير قطر يواصل إهدار أموال الشعب ويشتري قصرا بـ 300 مليون جنيه إسترليني

تشابك بالأيدي على الهواء بين مذيع وضيفه لاتهام سيدة بسرقة أطفالها

مشاده حادة بين لاعبي الزمالك والانتاج الحربي فى استاد السلام

على مصليحي: لن أسمح بوجود أخطاء في بطاقات التموين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

فيديو

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو
إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو
توفيق عكاشة يكشف أسباب عدم إعادة بث قناة الفراعين.. فيديو
أحمد عدوية عن حمو بيكا ومجدي شطا: أعوذ بالله.. فيديو
توفيق عكاشة: المطرب حكيم يتهرب من زواج حصان عنده لفرسة أملكها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟