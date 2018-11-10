مي حلمي تهنئ تماره عبد الواحد السيد بعيد ميلادها

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة لها، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مع تماره ابنة عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق.



وعلقت مي على الصورة قائلة: "كل سنة وانتى احلى طمطم كل سنة وانتى طيبة عقبال 10000 تماره عبد الواحد".



وكانت المذيعة مي حلمي مرت بظروف نفسية صعبة الأيام الماضية، بعد إلغاء حفل زفافها على المطرب محمد رشاد في اللحظات الأخيرة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.



