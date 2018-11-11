المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ليست مسئولة عن الفاكهة والخضراوات ولكن مع الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها الوزارة تحاول المساهمة في حل الأزمة للتغلب على العجز ولكي تدور عجلة الاقتصاد.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أن الوزارة مسئولة عن توفير السلع الاستراتيجية، وضمان وجود المخزون الاستراتيجي حتى يتم اتزان الوضع الغذائي في مصر.





وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: "قريًبا جدًا سيتم وضع الخضروات والفاكهة على أجندة التموين".



