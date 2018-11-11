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أخبار العالم

نيجيريا تعين خامس قائد في أقل من عامين لمحاربة بوكو حرام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
بوكو حرام
بوكو حرام
رويترز
قال الجيش في نيجيريا يوم السبت إن البلاد عينت خامس قائد في أقل من عامين لقيادة محاربة جماعة بوكو حرام، في خطوة تقول مصادر عسكرية إنها مرتبطة باستمرار هجمات الإسلاميين.

وقد تضر الهجمات بفرص الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في فبراير2019. وتعهد بخاري خلال حملته الانتخابية في 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه العاشر بهجمات بوكو حرام فضلا عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.

وقال الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الميجر جنرال بنسون أكينرويو حل محل الميجر جنرال آبا ديكو في قيادة مكافحة بوكو حرام.

وتم نقل ديكو إلى وزارة الشؤون العسكرية المدنية لتولي منصب رئيس الشؤون العسكرية المدنية.

وقال مسؤولان عسكريان طلبا عدم نشر اسميهما إن الخطوة جاءت بسبب هجمات الإسلاميين في الآونة الأخيرة.

ومنذ أن تولى ديكو موقعه في يوليو قتل عشرات من القوات النيجيرية في معارك مع المتشددين
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