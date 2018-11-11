التعليم: شيف المستقبل مسابقة بنكهة عالمية ستحسن صورة التعليم الفني

أعلن أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق إشارة البدء لمسابقة شيف المستقبل 2، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى الإدارة العامة للتعليم الفندقى، وبرنامج إصلاح دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET2)، وكل من وزارة السياحة، وذلك فى إطار تعاون مشترك بين مؤسسات الدولة لدعم التعليم الفنى.





ومن جانبه أكد الدكتور عفت جوهر مدير الإدارة العامة للتعليم الفندقي ، أن التنمية الاقتصادية لكى تنجح لابد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا ، وأن مثل هذه المسابقات تحسن الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والتدريب المهني، فضلًا عن استغلال طاقات الشباب ، والثقة بالنفس وتحقيق الذات.





وأشار جوهر إلى أن مسابقة شيف المستقبل تعد مسابقة بنكهة عالمية مقارنةً بالمسابقات المشابهة لها؛ لما تضمنه من دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى للارتقاء بالمستوى المهنى لطلاب المدارس الفنية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لانتعاش قطاع السياحة فى مصر، وتتضمن هذة المسابقة خبراء من الشيفات المميزين، بالإضافة إلى أن هناك أماكن تدريب خاصة، بجانب وجود لجنة تحكيم عالمية لتحكيم المسابقة.





ووجه جوهر الشكر لكل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على كل التيسيرات والدعم الذى قدمته الوزارة لإنجاح هذه المسابقة، كما وجه الشكر للجهة المنظمة والداعمة لهذه المسابقة (TVET2) على كل الجهود التي بذلوها، وكذلك على كل الدعم المقدم منهم لإظهار المسابقة في أبهى صورها، والعمل على تحقيق الهدف الأسمى للوزارة وبرنامج (TVET2 ) في الوصول إلى طالب مهاري مميز.





ومن جهتها أكدت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني أن هذه المسابقة تأتى فى إطار دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والذي يضع على مقدمة أولوياته دعم قطاع السياحة والفندقة في مصر، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ووزارة السياحة من خلال تحسين خريجي المدارس الفندقية من الجنسين؛ ليكون لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل طبقًا للمعايير الدولية، وذلك بتقديم الدعم المالي المتمثل في تحسين البنية التحتية لبعض المدارس الفندقية والتي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا إلى جانب توفير المعدات الحديثة والتي تدعم الجانب العملي في العملية التعليمية .





بالإضافة للدعم الفني من خلال تدريب وتأهيل المدرسين ، وتطوير المناهج ، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص السياحي والفندقي لإتاحة فرص عمل حقيقية مناسبة لخريجي التعليم الفندقي.



