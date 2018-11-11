ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم: شيف المستقبل مسابقة بنكهة عالمية ستحسن صورة التعليم الفني

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلن أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق إشارة البدء لمسابقة شيف المستقبل 2، وذلك بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى الإدارة العامة للتعليم الفندقى، وبرنامج إصلاح دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET2)، وكل من وزارة السياحة، وذلك فى إطار تعاون مشترك بين مؤسسات الدولة لدعم التعليم الفنى. 

ومن جانبه أكد الدكتور عفت جوهر مدير الإدارة العامة للتعليم الفندقي ، أن التنمية الاقتصادية لكى تنجح لابد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا ، وأن مثل هذه المسابقات تحسن الصورة الذهنية عن التعليم الفنى والتدريب المهني، فضلًا عن استغلال طاقات الشباب ، والثقة بالنفس وتحقيق الذات. 

وأشار جوهر إلى أن مسابقة شيف المستقبل تعد مسابقة بنكهة عالمية مقارنةً بالمسابقات المشابهة لها؛ لما تضمنه من دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربى للارتقاء بالمستوى المهنى لطلاب المدارس الفنية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لانتعاش قطاع السياحة فى مصر، وتتضمن هذة المسابقة خبراء من الشيفات المميزين، بالإضافة إلى أن هناك أماكن تدريب خاصة، بجانب وجود لجنة تحكيم عالمية لتحكيم المسابقة.

ووجه جوهر الشكر لكل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني على كل التيسيرات والدعم الذى قدمته الوزارة لإنجاح هذه المسابقة، كما وجه الشكر للجهة المنظمة والداعمة لهذه المسابقة (TVET2) على كل الجهود التي بذلوها، وكذلك على كل الدعم المقدم منهم لإظهار المسابقة في أبهى صورها، والعمل على تحقيق الهدف الأسمى للوزارة وبرنامج (TVET2 ) في الوصول إلى طالب مهاري مميز. 

ومن جهتها أكدت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني أن هذه المسابقة تأتى فى إطار دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والذي يضع على مقدمة أولوياته دعم قطاع السياحة والفندقة في مصر، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ووزارة السياحة من خلال تحسين خريجي المدارس الفندقية من الجنسين؛ ليكون لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل طبقًا للمعايير الدولية، وذلك بتقديم الدعم المالي المتمثل في تحسين البنية التحتية لبعض المدارس الفندقية والتي تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا إلى جانب توفير المعدات الحديثة والتي تدعم الجانب العملي في العملية التعليمية .

بالإضافة للدعم الفني من خلال تدريب وتأهيل المدرسين ، وتطوير المناهج ، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص السياحي والفندقي لإتاحة فرص عمل حقيقية مناسبة لخريجي التعليم الفندقي.

وأكدت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب أن وزارة السياحة أن قطاع السياحة يعد أحد أهم العناصر الداعمة للاقتصاد في العالم؛ لما له من دور بارز في تطوير البلاد وتنميتها ، قائلة: "الآن الحلم اصبح حقيقة فالمنتج النهائي الذى تحققه هذه المسابقة هو العنصر البشري الشيف المصرى"، مؤكدة أن قطاع السياحة يدعم بشكل خاص تلك المسابقة الفريدة من نوعها لدعم طلاب التعليم الفندقي شيفات المستقبل بهدف تحسين الصورة الذهنية للسياحة وصناعة الضيافة، وذلك من خلال تأهيل العنصر البشري للتنافس العالمي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التجارة والصناعة ، كما تدعم وزارة السياحة طلاب المسابقة بدعم فني لتسهيل إجراءات المسابقة وأماكن التدريب، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والرحلات ، وشهادات التقدير.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

حكم الصلاة جماعة مع الأطفال

سبب غريب وراء حذف هاني شاكر صور خطوبة ابنه

بذور مهملة تقضى على شيب الشعر سريعا

صورة تجمع راغب علامة وعاصي الحلاني في منزل مدير الأمن العام اللبناني

تمارين رياضية للرقبة وتنشيط الجسم.. فيديو

خبير مروري: بدء أعمال تطوير مزلقان عين شمس

ديربي مانشستر.. السيتي يواجه يونايتد في البريمرليج اليوم

جمال بيومي: لست متفائلا بشأن تخفيض أسعار السيارات في 2019

يوفنتوس يواجه ميلان بالدوري الإيطالي.. اليوم

باريس سان جيرمان يسعى لتصدر الدوري الفرنسي أمام موناكو.. اليوم

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

داليا أيمن: تخفيض حوادث الطرق يتطلب 3 عناصر مهمة
أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟