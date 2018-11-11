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حوادث

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:15 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
ندي حمودة - أحمد مهدي
عاقبت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، برئاسة المستشار عبدالتواب خليفة، اليوم الأحد، سائق الفنان محمد رمضان، بالحبس سنة مع الإيقاف بتهمة القتل الخطأ.

كان المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة، أحال سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وأشارت التحقيقات التي باشرها إسلام شاكر مدير نيابة كرداسة ومركز إمبابة، إلى أنه أثناء سير سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل أعلى محور 26 يوليو، وتقل 5 أشخاص سائق وآخر مصري وزوجته تايلندية وصديقهما تايلندي والخامس سوداني الجنسية متوجهين لتسليم السوداني عمل في أحد المطاعم، انفجر الإطار الإمامي الأيسر للسيارة ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.

وأضافت التحقيقات، أنه فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة يستقلها زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها يقودها سائق زوجة الفنان فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن، ما أدى لإصابة 3 من مستقلي السيارة الأولى، هم المصري وزوجته التايلندية والتايلندي الآخر بكدمات والتواءات وجروح طفيفة.. بينما أصيب صديقهم السوداني 41 سنة بضربة شديدة في الرأس، أدت إلى دخوله في غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف تم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة بعدها بساعة متأثرا بإصابته.

وأصيبت زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بكسور بالقدمين، بينما تهشمت سيارة الأولى بالكامل وتهشمت مقدمة "كبوت" سيارة زوجة رمضان، ووجهت النيابة للسائق المتهم عبدالعزيز.ا 27 سنة تهمتي القتل الخطأ للمتوفى السوداني والإصابة الخطأ لـ3 آخرين وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفور ورود التحريات وسماع أقوال المصابين تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنح كرداسة.
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