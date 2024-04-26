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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة جديدة لنادي ريال مدريد؛ لزيادة راتب النجم المحتمل كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في حال انضمامه إلى الفريق الملكي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن مبابي وافق على تخفيض كبير في راتبه السنوي مقارنة بما يتقاضاه في باريس، حيث سيحصل على 15 مليون يورو سنويًا، مع الحصول على 80% من حقوق استغلال صورته، مما يضمن له مضاعفة راتبه السنوي.

وبالرغم من الاتفاق، يواجه ريال مدريد ومبابي صعوبة في الإعلان الرسمي عن الصفقة، خاصة بعد تأهل الفريقين لنصف نهائي دوري الأبطال، حيث من المتوقع الإعلان عن الصفقة قبل انطلاق يورو 2024، أو بعد انتهاء البطولة وإجازة مبابي في الصيف المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن نادي باريس سان جيرمان عن رحيل أول اللاعبين خلال فترة الانتقالات القادمة، حيث تم بيع مهاجمه هوجو إيكيتيكي إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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