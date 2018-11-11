السجن 40 عاما لمراهقة بعد تعذيبها وقتلها لفتاة بطريقة وحشية.. فيديو

سجنت مراهقة منضمة إلى إحدى العصابات الإجرامية لمدة 40 عاما لتعذيبها وقتلها لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.



واعترفت فينوس روميرو إيراهيتا، البالغ من العمر 18 عامًا، بارتكابها جريمة القتل في مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، بعد عام واحد من طعن الطالبة داماريس رييس ريفاس 13 مرة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وكان أحد رجال العصابة صور المتهمة وهي تعذب زميلتها المراهقة وتقوم بتقطيع جدلها الموشوم وطعنها حتى الموت وإرسال الفيديو إلى زعماء العصابات في السلفادور.



وأقرت المتهمة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى واختطاف فتاة وإقدامها على المشاركة بجريمة جنائية في الشوارع، في وقت سابق من هذا العام بمحكمة فيرفاكس بولاية فرجينيا، حيث حُكم عليه من قبل القاضي بالسجن لمدة 40 عامًا.



