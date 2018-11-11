ترامب يستفز حفيد تشرشل في ذكرى الحرب العالمية الأولى

وجه حفيد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وزعيم المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وينستون تشيرشسيل، انتقادات شرسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب رفض الأخيرة زيارة مقبرة للجنود الأمريكيين في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضوره فعاليات إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.



وقال حفيد تشيرشيل، نيكولاس سواميس، وهو عضو بمجلس العموم البريطاني (البرلمان)، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد ماتوا وهم ينظرون للعدو وجها لوجه، ولم يتمكن هذا المثير للشفقة ترامب من تحدي الطقس والتعبير عن احترامه للتضحيات".



وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.