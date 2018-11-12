المحمدي يعلن موعد انتهاء أزمة مستحقاته مع الزمالك

أكد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق ان ازمة مستحقاته مع النادي الابيض اقتربت من الانتهاء.



وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خلال يومين سأحصل على مستحقاتي لدى نادي الزمالك والتي تُقدر بـ800 الف جنيه".



متابعًا "اتواجد في مصر حاليًا من اجل الحصول على مستحقاتي بناء على اتصالات مع هاني زادة عضو مجلس ادارة الزمالك وخلال يومين سأتواجد في النادي لانهاء الأزمة".