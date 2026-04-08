خبير تحكيمي عن لقطة الشناوي: لو تم ذكر المشادة سيتعرض للإيقاف وغرامة

علق الخبير التحكيمي عامر العمايرة على مشادة حارس مرمى الأهلي الشناوي مع حكم لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكتب العمايرة، عبر حسابه الشخصي على “إكس”: “لقطة ملهاش أى لازمة.. ولو تم ذكرها بتقارير مسئولى المباراة هيتم إيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه”.



لم تكن صافرة النهاية في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إعلاناً للهدوء، بل كانت شرارة لانفجار غضب عارم.

فرغم عدم مشاركته بصفة أساسية وتواجده على مقاعد البدلاء، دخل الشناوي في مشادة ساخنة مع طاقم التحكيم بقيادة محمود وفا.

اللقطات التلفزيونية رصدت اعتراضاً "خارجاً عن النص" من الحارس الدولي، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء المتبوعة بالحمراء مباشرة.

غير أن المشهد الأكثر خطورة، والذي وضع الشناوي في مأزق قانوني، هو محاولته الاندفاع نحو أحد أفراد الطقم التحكيمي، في واقعة لولا تدخل الجهاز الإداري للأهلي لربما تطورت إلى اعتداء بدني صريح.