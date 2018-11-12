ليفربول يواصل الاحتفال بالفوز أمام فولهام: صباح الانتصار

واصل نادي ليفربول الإنجليزي، الاحتفال بالفوز أمس أمام فولهام بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعبه الأنفيلد، فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2018 /2019.









ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو، لاحتفال لاعبي الفريق بالهدف الثاني. وعلق: «صباح الانتصار يا ريدز».



