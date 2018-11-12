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رياضة

ليفربول يواصل الاحتفال بالفوز أمام فولهام: صباح الانتصار

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
واصل نادي ليفربول الإنجليزي، الاحتفال بالفوز أمس أمام فولهام بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بملعبه الأنفيلد، فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2018 /2019.


ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو، لاحتفال لاعبي الفريق بالهدف الثاني. وعلق: «صباح الانتصار يا ريدز». 

نجح محمد صلاح النجم المصرى، فى تقديم مستوى مميز مع فريقه خلال المباراة واستطاع تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. وأضاف السويسرى شاكيرى الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 53.
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ليفربول يواصل الاحتفال بالفوز أمام فولهام: صباح الانتصار

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