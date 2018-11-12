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متحدث النواب: ناقشنا طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل القمامة وموسم المطر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
توك شو
أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي بمجلس النواب، أن جميع وزراء الحكومة حرصوا على حضور الجلسة العامة لشرح خططهم والرد على كل الأسئلة وطلبات الإحاطة أمام جميع اللجان.

ونوه "حسب الله"، خلال لقائه بفضائية "dmc “ اليوم الاثنين، إلى أن الجلسة العامة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات القمامة والاستعداد لموسم المطر، ومن المقرر أن يرد وزير التنمية المحلية على جميع الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي بمجلس النواب، أن المجلس قام بمناقشة عدد من التشريعات القوانين الهامة المتعلقة بشهداء ومصابي الشرطة من خلال تشريع قانون بزيادة موارد تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لأفراد الشرطة وأسرهم، وقانون قواعد الأمن والسلم العام.
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