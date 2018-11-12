البيئة: تجميع 90% من قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه..فيديو

قال الدكتور حازم ظنان رئيس البرنامج الوطني لتدوير المخلفات بوزارة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، تحدث على منظومة جمع ونقل المخلفات المنزلية وهى تشمل جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع.





وأضاف ظنان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر2" اليوم الاثنين، أن الحكومة ستدعم القطاع الخاص بتنفيذ منظومة تدوير المخلفات، ويتم إنشاء مصانع تدوير، مشيرٌا إلى أن هذه المنظومة سوف تؤدي إلى عدم تراكم القمامة فى الشوارع، وإنتاج سماد عضوي ووقود بديل ويستخدم للمصانع .



