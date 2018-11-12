الزمالك يبدأ أولى خطوات ضم نجم المقاصة قبل الأهلي

تلقى مسئولو نادى مصر المقاصة عرضا رسميا من قبل الزمالك لضم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



ونجح محمود وحيد فى لفت الأنظار إليه نتيجة المستوى الجيد الذي قدمه في الجولات الماضية .



ومن المقرر أن يحسم المقاصة موقف بيع محمود وحيد من عدمه خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب تلقى عددا من العروض الأخرى فى الأونة الأخيرة وعلى رأسها الأهلى .