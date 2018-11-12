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رياضة

الزمالك يبدأ أولى خطوات ضم نجم المقاصة قبل الأهلي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:06 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
عمرو الحلوانى
تلقى مسئولو نادى مصر المقاصة عرضا رسميا من قبل الزمالك لضم محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ونجح محمود وحيد فى لفت الأنظار إليه نتيجة المستوى الجيد الذي قدمه في الجولات الماضية .

ومن المقرر أن يحسم المقاصة موقف بيع محمود وحيد من عدمه خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن اللاعب تلقى عددا من العروض الأخرى فى الأونة الأخيرة وعلى رأسها الأهلى .
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