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أصل الحكاية

اللاعب الوحيد الذي خسر 3 نهائيات أفريقية متتالية.. مرتين مع الأهلي ومرة مع الزمالك

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:20 م
مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي
محمد أبو ليلة
لا تزال المباراة التي خسر فيها النادي الأهلي المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي عالقةً في أذهان عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، خصوصًا أن أبرز المتشائمين لم يكن يتوقع أن تُمنى شباك أحمد الشناوي حارس الأهلي بـ ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب رادس بتونس والذي تعود فيه الأهلي على الفوز.

فشل للمرة الثالثة

لكن تلك المباراة بما خلفته من آثار سلبية على جماهير الكرة واللاعبين، أصبحت تمثل عقدة جديدة لصانع ألعاب الأهلي أحمد حمودي، والذي فشل فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما خسر مع الزمالك في نسخة عام 2016 أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، ومع الأهلي فى النسخة الماضية عام 2017 أمام الوداد المغربي، والنسخة الحالية التي خسرها أيضًا أمام الترجي التونسي.
اللاعب الوحيد الذي

حمودي صاحب الـ 28 عاماً كان سبب صراع كبير بين قطبي الكرة المصرية منذ يناير العام الماضي حينما انتقل من الزمالك إلى الأهلي، حيث ظل احتياطياً معظم مبارياته مع الأهلي في فترة تولي حسام البدري الإدارة الفنية للمارد الأحمر.  

أرقامه مع الأهلي

قضى حمودي موسمين ونصف بين جدران القلعة الحمراء أكدت فيهما لغة الأرقام التي لا تعرف المجاملة أو التحيز، أن صانع ألعاب الفريق الأحمر يمثل عبئاً على الأهلي، حسبما يرى بعض النقاد الرياضيين، حيث شارك حمودي مع الأهلي في 18 مباراة بمسابقة الدوري العام، سجل صانع ألعاب الأهلي هدفين، وصنع 5 أهداف لزملائه بالفريق.

اللاعب الوحيد الذي

وفي كأس مصر شارك حمودي مع الأهلي في 4 مباريات، صنع لاعب الفريق الاحمر هدفا واحدا ولم يسجل أي أهداف، أما عن المشاركات الأفريقية، فقد خاض حمودي 11 مباراة مع النادي الأهلي خلال بطولتي أفريقيا 2017، 2018، صنع لاعب الفريق الأحمر هدفين ولم يسجل أهدافا. 

بداية شهرته

بدأت شهرة حمودي عندما كان يلعب لـ نادي سموحة وأصبح هداف كأس مصر لعام 2014 برصيد 6 أهداف، بعدها خاض تجربة احترافية قصيرة عن طريق إعارته لـ نادي بازل السويسري ولعب أول مباراة مع بازل في 24 أغسطس 2014 وفاز فيها بازل على نادي إيتالين بأربعة أهداف نظيفة في إطار منافسات الدور التمهيدى لبطولة كأس سويسرا عام 2015.

اللاعب الوحيد الذي

وقتها قدم حمودي مباريات رائعة بعد ظهوره وسجل هدفا في لقاء ودي للفريق أمام اف سي فوهلن وقدم أداء رائعا أمام ليفربول الإنجليزي في أول مبارياته في دوري الأبطال مع بازل السويسري، ويُذكر حينها أن الجماهير لم تكف عن التصفيق له حين خرج في آخر خمس دقائق من المباراة.

وفي عام 2016 انتهت فترة إعارة اللاعب في النادي السويسري واشتراه الزمالك من فريقه الأصلي سموحة، ولعب مع الزمالك مباريات في الدوري المصري وفي دوري أبطال أفريقيا، إلى أن اشتراه الأهلي في يناير من عام 2017.

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