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بين الناس

أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
محمد الصاحى
اشتكى أهالي مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، الإخباري، من تدهور حالة طريق لمبة 2 والرابط بين مركز دكرنس والمحمودية، بسبب عدم رصف الطريق وما يسببه من معاناة للمواطنين خاصة في فصل الشتاء.

وقال محمد شريبة، في رسالته لـ صدى البلد: «الناس بتعاني ومفيش حد حاسس بيها.. طريق لمبة 2 الرابط بين مركز دكرنس والمحمودية بيخلينا عايشين في عزلة في فصل الشتاء بسبب عدم رصف الطريق حتى اليوم.. عرض الطريق 8 متر بطول 3.5كم، رابط طريق المحمودية دكرنس وطريق الحداد اليوسفية ببني عبيد».

وتابع «رغم أهمية الطريق اللي بيربط محافظة الشرقية بمحافظة الدقهلية إلا أنه مصدر معاناة لكل الاهالي بسبب عدم رصفه».

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
أهالي دكرنس يستغيثون من سوء طريق لمبة 2 .. صور
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