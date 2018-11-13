ليفربول يدفع الاتهامات عن مهاجمه

دافع ليفربول عن مهاجمه، دانييل ستوريدج، ضد الاتهامات التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، بدعوى انتهاكه حظر المراهنات الرياضية.



واتهم الاتحاد، ستوريدج، بانتهاك الحظر في يناير الماضي.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول نفى بشكل قاطع، الاتهامات الموجهة للمهاجم الإنجليزي، مؤكدًا أنه لم يسبق لستوريدج أن راهن على كرة القدم.



يُذكر أن الاتحاد الإنجليزي، قد منح اللاعب مهلة حتى مساء اليوم، الثلاثاء، للدفاع عن نفسه، قبل فرض أي عقوبة.