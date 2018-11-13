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رياضة

سيد معوض: ما حدث من بعض لاعبي الأهلي عقب هزيمة الوداد يشرح الكثير

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
سيد معوض
سيد معوض
محمد رشاد
كشف سيد معوض المدرب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن واقعة حدثت مع بعض لاعبي الفريق عقب الهزيمة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي تشرح الكثير من الأمور التي تحدث داخل القلعة الحمراء على حد وصفه.

وتحدث معوض لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة "نجوم إف إم" اليوم الإثنين قائلا: "بعد الهزيمة الموسم الماضي أمام الوداد ذهبنا إلى غرفة خلع الملابس وأنا ذهبت إلى غرفة صغيرة مجاورة وبكيت بحرقة، جاء إلي بعض اللاعبين لمواساتي وتهدئتي عقب الهزيمة وفقدان اللقب".

وأردف "بعد العودة إلى القاهرة وقبل المران سألني البعض لماذا كنت تبكي هكذا"؟ أعتقد أن ذلك الموقف يشرح الكثير من الأمور".

وعن فقدان الأهلي فرصة التتويج بلقبه التاسع لدوري الأبطال بعد الهزيمة ضد الترجي بأربعة أهداف لثلاثة في مجموع مباراتي النهائي قال: "هذه البطولة كانت سهلة نسبيا أمام الأهلي للظفر بها، خاصة مع الفوز في الذهاب بثلاثة أهداف والترجي لم يكن في أفضل حالاته لكن ما حدث بعد ذلك كان غريبا".

وتابع "واجهت سامح الدربالي لاعب الترجي قبل عدة سنوات وشعرت إنه كبير السن وغير قادر على المواجهة، لا أفهم كيف بعد كل تلك السنوات أن يتألق أمامنا في النهائي ويصنع أهدافا"؟
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