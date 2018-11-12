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التموين : لم نحذف أي مواطن بسبب دخله

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمر مدكور، مستشار وزير التموين، إن وزارة التموين تقوم منذ أكثر من 100 يوم بتحذير المواطنين بضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال إرسال رسائل على «بون الخبز» والذي يفيد بوجود مشكلة في البيانات ويجب تحديثها.

كشف مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، أن هناك مواطنين أهملوا في حق أنفسهم ولم يقوموا بتحديث بياناتهم.

وفسر مستشار وزير التموين، حذف 4 أفراد من عدد من بطاقات التموين وذلك يعود إلى وجود أخطاء في البيانات الموجودة ولم يقم المواطن حينها بتحديث بياناته.

وأكد الدكتور عمر مدكور، مستشار وزير التموين أنه منذ 1 أغسطس 2018 حتى الآن تم تسجيل 4 ملايين طلب من المواطنين بتعديل بياناتهم وتم تسجيلها على الكمبيوتر وجار مراجعتهم من خلال هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي.

وتابع مستشار وزير التموين، أنه لم يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين على أساس ما يتحصل عليه من صافي دخل، قائلا إن من تعرض للحذف من البطاقات من لم يقم بتحديث بياناته فقط، وما تم هو حذف البطاقات الوهمية.

وكشف أن مدة تظلم بطاقات التموين بدأت منذ يوم 10 نوفمبر موعد غلق بيانات تحديث المواطنين، ومستمرة «حتى يوم الدين» بدون موعد لغلقها وسيتم الرد على التظلم لمدة 72 ساعة.
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