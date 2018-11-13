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نقيب الموسيقيين: نتابع مجريات قضية شيرين مع القضاء ومستعدون للتدخل.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن النقابة حريصة دائما على التضامن مع الفنانيين ومساندتهم.

وأشار "شاكر"، خلال تصريحات تلفزيونية"، إلي أنه عندما حدثت المشكلة الأولى للمطربة شيرين عبدالوهاب وإيقافها شهرا ونصف الشهر؛ تم استقبالها في النقابة بكل الحب والاحترام.

وأضاف، كان يجب أن تكون هناك وقفة مع شيرين بعد إساءتها لمصر؛ لكي لا تحدث مشكلة أخري معها، مؤكدا أن النقابة تتابع مجريات قضيتها الأخيرة مع القضاء، ولن يكون هناك تدخل من النقابة؛ لحين الفصل فيها قضائيا من قِبل المحكمة الاقتصادية.

وأوضح النقيب العام للمهن الموسيقية، بأن النقابة مستعدة للتدخل الودي، ومحاولة التوفيق- خارج ساحة القضاء-؛ إذا رغب الطرفان معا في ذلك، فالنقابة تقوم بدورها المنوط بها في خدمة أعضائها.

وحدثت أزمة مؤخرًا بين شيرين عبد الوهاب وشركة النيل للإنتاج الفني، التي كانت تتعاون معها الفنانة خلال السنوات الماضية، وانفصلت عنها منذ طرح ألبوم "نساي" الجديد.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا، كشفت من خلاله عن موقفها تجاه أزمة «شيرين وشركة النيل»، قالت فيه: "في ضوء الخلاف الناشب حاليا بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشركة النيل للانتاج الفني حول الاتفاق المبرم بينهما لانتاج ثلاثة ألبومات غنائية؛ صرحت الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية بأنها تواصلت مع محاميّ أطراف النزاع؛ لتسوية الخلاف، وأفادوا أنه مرفوع بشأنه \عوى أمام القضاء في القضية رقم ٧٦٩ لسنة ١٠ قضائية بالمحكمة الاقتصادية".
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