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شاهد.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة عبر Google Earth

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس بعض التكدسات المرورية الصباحية المعتادة على المحاور الحيوية، بالتزامن مع فترة الذروة.

ورصدت اللقطات الجوية، أماكن التكدسات المرورية، وذلك أعلى محور 26 يوليو، ومحور صلاح سالم، وأيضا بعض المناطق بالجيزة مثل كوبري 6 أكتوبر وطريق الأوتوستراد، وشارع النيل، بالإضافة إلى بعض المحاور التي تشهد سيولة مرورية في نطاق القاهرة والجيزة.

كما رصدت اللقطات سيولة مرورية في محيط منطقة العباسية، وأعلى كوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو.
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