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تكريم فريق التربية الرياضية بسوهاج لحصوله على ثاني بطولة الكورس فيت

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
خالد رياض
كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فريق كلية التربية الرياضية المشارك فى بطولة "الكورس فيت"، والتي نظمتها الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلًا في الاتحاد الرياضي للجامعات بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك فى الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، حيث فازت الكلية بالمركز الثانى "بنين" على مستوى الجمهورية .

وقال عزيز إن الجامعة تعتز وتفتخر بطلابها المتميزين، مشيدًا بمستوى أداء الطلاب وإصرارهم الدائم على تحقيق مراكز متقدمة بمختلف البطولات في الألعاب الجماعية والفردية، كما هنأهم على تفوقهم فى البطولة ومابذلوه من مجهود كبير من أجل رفع اسم الجامعة عاليًا بين الجامعات المصرية.

وقدم الدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية، شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل وجهوده الدؤوبة في توفير كل ما يلزم للطلبة والجامعة، موضحًا أن البطولة تنفذ للمرة الأولى بمشاركة 330 طالب وطالبة من 33 كلية متخصصة 33 كلية متخصصه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البطولة هدفت إلى نشر ثقافة رياضة الكروس فيت ورفع معدلات اللياقة البدنية بين طلبة وطالبات الكليات المتخصصة.

وأوضح عبد الرحمن الدرديري أخصائي رياضي بالكلية أن البطولة تضمنت عدة مجالات، في مسابقات الفرق والفردي ومنها الجري الزجزاجي بين الأقماع مع حمل الكرة الطبية، الوثب بالقدمين علي "box jump" أمامي وجانبي، تمرين العقلة، اسكوات بالكاتل بل، طعن أمامي مع حمل البار، تحريك الحبل، تحريك الكاوتش، قفز الحواجز.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الطالب جمال عباس، أحمد لحصوله على المركز الثاني وكأس البطولة في رياضة اللياقة البدنية "الكورس فيت"، بالإضافة إلى تكريم فريق الكلية المتكون من 16 طالبا وطالبة.
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