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أخبار البلد

وكالة إيطالية: السيسي التقى سراج وحفتر بحضور قادة مؤتمر باليرمو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء، نقلًا عن مصادر، أن لقاءً استمر نصف ساعة أقيم على هامش مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وكشفت المصادر، عن أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ووزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان حضروا اللقاء.

يذكر أن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي ذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، مشيرًا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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